Facebook. Garante Ue, problema per le elezioni europee. Stesso sistema anche in Italia

Agenpress – Le elezioni europee dell’anno prossimo “sono un importante test per tutti noi. Non siamo qui per allarmarvi, ma il problema è reale e urgente”. Così il Garante Ue per la privacy Giovanni Buttarelli, che ha emesso un’opinione su fake news, disinformazione e discorso d’odio proprio in concomitanza con lo scandalo Facebook. Buttarelli ha avvertito le altre istituzioni Ue, affermando che l’Europarlamento è cosciente dei rischi e che è “impegnato ad andare più in profondità” anche con una commissione speciale a cui “offriamo il nostro sostegno”.

“La sempre maggiore pervasività” di algoritmi basati sui dati personali “nelle nostre vite ha un impatto articolato sull’impegno civico nel processo decisionale e sulle barriere al coinvolgimento pubblico nei processi democratici” e provoca “una crisi di fiducia nell’ecosistema digitale”, ha aggiunto il garante secondo cui “è ora il momento di estendere la collaborazione tra i garanti per la privacy a quelli delle telecomunicazioni ed elettorali”.

Lo scandalo “potrebbe essere lo scandalo del secolo”, e quanto avrebbe fatto Cambridge Analytica con l’utilizzo a fini politici e senza consenso di dati personali “non è qualcosa di completamente nuovo, è solo la punta dell’iceberg”.

“Non è il mio ruolo indagare come questi dati” degli italiani su Facebook “siano stati utilizzati in pratica” nell’ottica di una potenziale manipolazione delle elezioni italiane, ma “il modo in cui il sistema funziona” dai likes alle fan page sino alla geolocalizzazione “è globale, è esattamente lo stesso, non c’è un approccio nazionale”, ha aggiunto Buttarelli a chi gli chiedeva se anche il risultato delle elezioni italiane possa essere stato frutto di una manipolazione come negli Usa.