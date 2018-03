Intervento Ministro Orlando al Sesto Foro Globale per la lotta all’Antisemitismo

Gerusalemme Sesto Foro Globale per la lotta all’Antisemitismo

Agenpress. Sono particolarmente lieto di intervenire al Sesto Foro Globale per la lotta all’Antisemitismo, i cui lavori si concluderanno significativamente domani, nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dalle Nazioni Unite nel 1966 per ricordare il massacro in Sudafrica del 21 marzo 1960, quando la polizia aprì il fuoco su una folla di cittadini neri che protestavano contro la segregazione razziale.

Per me è anche importante essere qui per un’altra ricorrenza. Quest’anno corrono gli ottant’anni delle leggi razziali emanate nel nostro paese. Una pagina vergognosa che dobbiamo ricordare proprio mentre alcuni paesi in Europa, ma non solo in Europa, cercano di cancellare alcune pagine. Cancellare significa rischiare di fare gli stessi errori.

Credo sia giusto richiamare come oggi in Europa la propaganda antisemita e le sue manifestazioni violente hanno superato i livelli di guardia.

La civiltà europea è scossa profondamente dalla diffusione di movimenti politici di estrema destra, ispirati più o meno apertamente al nazifascismo. Vecchi rancori e false leggende contro gli ebrei risorgono nel cuore dell’Europa.

Allora è giusto dire da che parte si sta e schierarsi con nettezza contro ogni forma di antisemitismo.

Io credo che l’Italia abbia dato un segnale importante, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per primo, decidendo quest’anno, alla vigilia del 19 gennaio, giornata in cui si celebra e si ricordano le vittime dell’Olocausto, ha deciso di nominare senatrice a vita Liliana Segre, deportata ad Auschwitz all’età di 8 anni e sopravvissuta al campo di sterminio. Una dei soli 25 bambini italiani rimasti in vita sui 776 deportati.

È giusto dire da che parte si sta e fare i conti con la realtà di oggi. La realtà di oggi ci dice che i nuovi strumenti – anche gli interventi precedenti lo hanno ricordato – offrono nuovi canali e nuove possibilità alla diffusione della campagna d’odio e dell’antisemitismo.

I cantieri sui quali dobbiamo lavorare sono tre: il primo è quello del rafforzamento delle norme penali che contrastano questo tipo di fenomeno. Dobbiamo ricordare a tutti che la realtà virtuale non rende virtuali le offese e le lesioni che si possono provocare alla persona.

L’Italia ha introdotto nel proprio ordinamento il reato di negazionismo e cioè di tutti coloro che minimizzano o rimuovono la portata della verità storica della Shoah; ha introdotto una nuova strumentazione penale per contrastare il cyberbullismo; ha introdotto nuovi strumenti mediante i quali rimuovere e punire chi promuove o propaganda la jihad.

E però dobbiamo anche sapere che tutti questi strumenti tradizionali della giurisdizione trovano sempre più difficoltà a contrastare fenomeni che per quantità e diffusione rischiano di non essere alla portata degli strumenti tradizionali della nostra giustizia.

In questo senso diventa fondamentale la collaborazione con le piattaforme informatiche. Noi dobbiamo riconoscere che uno sforzo è stato fatto. Il protocollo che ha visto la collaborazione delle piattaforme informatiche nell’Unione europea e il monitoraggio delle Ong ci dice che c’è stato un progresso nella direzione giusta, cioè quella di una più tempestiva rimozione dei contenuti d’odio.

Dobbiamo però anche dire che non tutte le piattaforme sono state allo stesso modo collaborative. Credo che l’intervento del ministro di Israele abbia sottolineato questo aspetto. E dobbiamo anche dire che non è sufficiente più soltanto la rimozione dei contenuti. Esistono forme di polarizzazione della discussione che si sviluppa sulle piattaforme informatiche che incentivano elementi di radicalizzazione delle posizioni che devono essere sorvegliate.

Io credo che il nostro sforzo sia quello di proseguire sulla strada della collaborazione e degli accordi che in qualche modo si formano su base volontaria.

C’è un terzo cantiere sul quale dobbiamo lavorare insieme. È il più difficile perché non colpisce una specifica ed esplicita propaganda d’odio, ma deve affrontare il tema di tutte quelle fake news che costituiscono il presupposto per lo sviluppo della propaganda d’odio. Leggende nere, teorie complottistiche, vere e proprie narrazioni che sono finalizzate a individuare nemici nelle persone che hanno una razza diversa, una religione diversa, un credo politico, un orientamento sessuale diverso dal tuo.

Queste leggende nere non possono essere fronteggiate con gli strumenti tradizionali, non basta la giustizia, non si può costituire un’agenzia pubblica che dica ciò che è vero e ciò che è falso. Però dobbiamo anche dire che le piattaforme sanno e conoscono quali sono le centrali di diffusione di queste leggende.

Dobbiamo provare a collaborare insieme per colpirle anche perché spesso molte di queste hanno come presupposto e come antefatto non tanto la diffusione di questi contenuti quanto una finalità di carattere commerciale.

Dobbiamo collaborare per contrastare questi fenomeni e dobbiamo provare a immaginare che la rete possa mettere a disposizione di chi contrasta queste narrazioni, di tutti coloro che sono colpiti da queste narrazioni, la stessa potenza che viene utilizzata da chi diffonde queste narrazioni.

Si tratta insomma di organizzare un’alleanza tra tutti i soggetti discriminati e colpiti che utilizzi la rete come luogo nel quale svolgere una battaglia culturale e una capacità di demistificare questi racconti, queste false notizie che sono il veleno della nostra democrazia.

Penso che questo terzo luogo di confronto, questo terzo filone di lavoro sia il più complesso, il più difficile, quello che però esige e necessita una più forte collaborazione da parte delle piattaforme per evitare proprio che in qualche modo per contrastare alcuni tipi di fenomeno che ho richiamato le democrazie liberali neghino la loro stessa natura e utilizzino degli strumenti che rischiano di farle entrare in contraddizione.

Voglio concludere riflettendo insieme su un dato: siamo in una fase in cui c’è una forte critica, forse spesso anche fondata sulla crisi e sulla difficoltà dei soggetti multilaterali, delle organizzazioni sovranazionali, ma noi dobbiamo riconoscere che un fenomeno come questo è possibile fronteggiarlo e contrastarlo soltanto attraverso un’attività multilaterale e sovranazionale.

Un diritto penale di un singolo stato non serve più se non costruiamo diritti penali che dicano la stessa cosa, ordinamenti che dicano cose tra loro simili.

Una attività di condizionamento e un’interlocuzione con le piattaforme non si può svolgere a livello soltanto nazionale. E una grande alleanza contro l’odio di tutti i soggetti discriminati e colpiti non si può realizzare soltanto nella dimensione nazionale.

Ecco perché credo sia importante oggi affermare l’esigenza di una moltiplicazione di occasioni di confronto come questa, ma anche pensare alla costituzione di una rete sovranazionale che si sia in grado in modo costante di contrastare questo tipo di fenomeni.

Penso che dall’impegno di oggi in modo concreto noi possiamo offrire alle nuove generazioni una visione nuova e meno ingenua della rete. La rete, è stato detto, offre grandi possibilità ma non esiste una mano invisibile digitale.

È necessario che questi fenomeni siano governati. È necessario che siano anche monitorati e trovino degli strumenti attraverso i quali riequilibrare i rapporti di forza tra le vittime e i carnefici, tra chi perseguita e chi è perseguitato anche soltanto a livello telematico nell’ambito del web.

Ecco, questo è un grande compito che io credo spetti alla politica, agli stati e questo compito non può che realizzarsi con un’alleanza che vada oltre la dimensione nazionale che metta insieme anche culture e posizioni diverse e che sia finalizzata a conquistare questa nuova frontiere della democrazia come condizione essenziale per la sua difesa e il suo rilancio nell’epoca del web e della nuova democrazia digitale che dovremo saper costruire.

Grazie.

Andrea Orlando

Ministro della Giustizia