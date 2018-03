Italiaonline. Paolo Capone, Leader UGL “Crisi immaginaria, si riveda il piano industriale”

Agenpress. “È difficile comprendere come mai un’azienda in attivo, che ha chiuso il bilancio 2017 in positivo, annunci per il nuovo piano industriale 2018-2020 la previsione di 400 esuberi.

Queste tre settimane di congelamento, per quanto possano indurre l’azienda a una riflessione, sembrano però voler procrastinare i tempi, senza giungere ad un reale accordo, così come auspicato dalla Regione Piemonte, dal Governo e dai lavoratori coinvolti.” – Ha commentato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL. – “Si tratta di licenziamenti ingiustificati, per cui l’azienda deve pensare in primis al futuro occupazionale dei suoi dipendenti, tutelando i loro diritti. Oltretutto, non è coerente annunciare l’intenzione di voler assumere un centinaio di ingegneri, a fronte però di una riduzione dell’organico così evidente.

È necessario, quindi, che sia riesaminato il piano industriale, dal punto di vista organizzativo per trovare una soluzione concreta a questa crisi immaginaria, che metterà su strada centinaia di famiglie.”