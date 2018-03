Kenya. E’ morto Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco. Rimangono due femmine

Agenpressa – E’ morto Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo è morto all’età di 45 anni.

Viveva nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, dove rimangono solo due esemplari femmine di questa specie, la sorella di Sudan, Najin, e la figlia di questa, Fatu.

L’annuncio, riporta la Cnn, è stato dato dalla ong ambientalista internazionale WildAid, secondo cui Sudan è stato soppresso dopo che un team di veterinari ha constatato un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute. Un portavoce della riserva, Elodie Sampere, ha spiegato che campioni di sperma dell’animale sono stati conservati nella speranza di inseminare artificialmente con successo uno dei due rinoceronti femmina rimasti per cercare di salvare la specie dall’estinzione.

I rinoceronti bianchi settentrionali sono stati sterminati negli anni Settanta e Ottanta dai bracconieri, a causa di un boom della domanda di corni per la medicina tradizionale cinese e per i manici dei pugnali in Yemen.

La ong animalista Wild Aid riferisce che sono meno di 30.000 i rinoceronti al mondo, suddivisi in cinque specie: 20.000 rinoceronti bianchi meridionali (soprattutto in Sudafrica), 5.000 rinoceronti neri (in Africa meridionale e orientale), 3.500 rinoceronti indiani con un solo corno (in India e Nepal), meno di 100 rinoceronti di Sumatra, 60 rinoceronti di Giava.