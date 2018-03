Usa. Sparatoria in un liceo del Maryland. “Diversi feriti”

Agenpress – Sparatoria nella ‘Great Mills High School’, in Maryland. Lo hanno riferito sul proprio sito le autorità scolastiche della contea di St. Mary.

Il liceo Great Mills, a un centinaio di chilometri di Washington, in Maryland, ha confermato che c’e’ stata una sparatoria, mentre le autorità’ assicurano che la situazione e’ sotto controllo. Non trovano al momento conferma le notizie diffuse dalla Nbc Washington, che parla di diverse persone ferite. Lo sceriffo della contea ha chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi a scuola, ma di dirigersi in un istituto vicino, a Leonardtown.

“La scuola è in lock down e l’incidente è contenuto. La polizia è sul posto”. Diverse le persone che sarebbero rimaste ferite, secondo quanto conferma l’ufficio dello sceriffo alla ‘Nbc’. Con un tweet, le autorità hanno poi chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi di fronte all’edificio, che è stato isolato, ma di andare nella vicina scuola di Leonardtwon per ricevere informazioni.

Un portavoce dell’ufficio dell’Fbi di Baltimora, riporta invece la Cnn, ha affermato che anche gli agenti del bureau sono a Great Mills.

Solo poco più di un mese fa, in un altro episodio si era verificato in un liceo in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, circa 70 chilometri a nord di Miami, hanno perso la vita 17 persone, mentre 15 sono rimaste ferite. In quell’occasione ad aprire il fuoco fu un ex studente, Nikolas Cruz, 19 anni.