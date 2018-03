Esplosione Catania. Cordella (Filp-VV.FF.): profondo cordoglio per i colleghi, sempre pronti a sacrificare se stessi

Agenpress – “Esprimiamo profondo cordoglio per la morte dei nostri colleghi, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, e per il grave ferimento di altri due, nell’esplosione della palazzina a Catania avvenuta ieri sera, stringendoci fortemente alle famiglie delle vittime e sottolineando che, ancora una volta, i Vigili del Fuoco hanno dato grande prova di sè, sacrificando la propria vita pur di intervenire a difesa della vita altrui”.

E’ quanto afferma il Presidente del Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione-Vigili del Fuoco, Fernando Cordella.

“Diffidiamo chiunque ad astenersi da commenti nel merito dell’operato dei nostri colleghi, anche perchè sono aperte tutte le ipotesi sulle cause del tragico incidente – aggiunge Cordella – che conclude con un invito alle Istituzioni: “esse devono stringersi, in questo immenso dolore, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma non fermarsi alle condoglianze e agli attestati di stima ed agire concretamente per valorizzare questo Corpo unico e straordinario e migliorarne le condizioni di lavoro”.