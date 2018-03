Firmato al Mise protocollo d’intesa per “Hub Farmaceutico” in Toscana

Agenpress. E’ stato firmato stamane al Ministero dello Sviluppo Economico il Protocollo d’intesa per la realizzazione in Toscana, nell’area dell’interporto di Livorno, di una piattaforma logistico digitale a supporto delle industrie farmaceutiche.

A firmare l’intesa sono stati il Ministro Carlo Calenda, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l’Assessore del Comune di Collesalvetti Riccardo Demi, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale Stefano Corsini, l’Amministratore delegato dell’interporto di Livorno Bino Fulceri e l’Amministratore delegato di Toscana aeroporti spa Gina Giani.

Le imprese farmaceutiche firmatarie sono la Eli Lilly con il General manager per l’Italia Ilya Yuffa, la Molteni farmaceutici con l’Amministratore delegato Giuseppe Seghi Recli, la GSK vaccines srl con l’Amministratore delegato Rino Rappuoli e la Kedrion spa con il consigliere delegato Marialina Marcucci.

Si tratta di un investimento di circa 60-80 milioni di euro che potrà contribuire a creare fino a 200 nuovi posti di lavoro per realizzare un nuovo hub della farmaceutica in Toscana che punterà molto sulla digitalizzazione e su strutture di supporto tecnologiche, come magazzini automatizzati e robotizzati.

“E’ un importante investimento in un settore, quello delle scienze della vita, che vanta delle enormi potenzialità di crescita e a cui dovrebbe essere dedicata una specifica politica industriale. Il protocollo che firmiamo oggi è tanto più significativo in quanto si riferisce ad un territorio in cui esistono già numerose realtà industriali di settore” ha commentato il Ministro Calenda.