Agenpress. L’UGL festeggia i 68 anni dalla sua fondazione, venerdì 23 marzo alle ore 10.30, presso il Tempio di Andriano, Camera di Commercio di Roma. 68 anni di battaglie sindacali dalla parte dei lavoratori, una storia che parte da lontano, alla cui base il principio fondativo della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

“Siamo l’unico sindacato che non ha origini nel centro-sinistra e che lotta quotidianamente per dar voce ai lavoratori, ormai stanchi di vivere in un Paese senza prospettive e con un futuro incerto. Dal 1950 l’UGL è sempre vigile e attenta ai problemi dell’Italia ed è la base sociale di tutte le forze del centro-destra, per offrire alla politica un’analisi attendibile della situazione economica in cui versa il Paese.” Ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.

All’evento prenderanno parte esponenti illustri del panorama istituzionale, economico e sociale italiano.