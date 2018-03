Aldo Moro. Scritta BR sulla lapide che ricorda le vittime dell’agguato in Via Fani

Agenpress – I vandali hanno violato il monumento che ricorda i nomi dei cinque uomini della scorta dello statista uccisi dai terroristi nell’agguato di via Fani, quando quarant’anni fa fu rapito dalle Brigate Rosse il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

Sulla stele è stata dipinta la sigla BR con il colore rosso. Il monumento era stato inaugurato il 16 marzo scorso, nell’anniversario della strage, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A scoprire l’atto vandalico intorno alle 2 sono stati i Carabinieri di pattuglia della Stazione Roma Montemario. Sono in corso i rilievi e le indagini a cura dei Carabinieri.

“Il ripetuto oltraggio ai martiri di via Vani nel luogo che ha visto il rapimento di aldo moro non è solo gravissimo ma assai inquietante. Non si può derubricare come qualcosa di poco conto, non si può sottovalutare”, dice in proposito Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare di Inchiesta sul caso Moro.

“Tanti fermenti scuotono il nostro paese, aggravati da una complessa situazione internazionale. L’Italia come e più del passato, deve rispondere con forza ed efficacia ad ogni tentativo di riaprire una stagione definitivamente archiviata”.