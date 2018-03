Anac manda contratto di Fabio Fazio alla Corte dei Conti

Agenpress. Il Codacons esprime soddisfazione per la decisione dell’Anac di inviare alla Corte dei Conti le criticità emerse in merito al contratto tra Rai e Fabio Fazio, notizia riportata oggi da Repubblica.

La magistratura contabile sta già indagando sul caso grazie ad un esposto inviato, tra gli altri, anche dal Codacons, e che chiedeva di accertare eventuali sperperi di denaro pubblico a danno della collettività, considerati i 704mila euro a stagione che la Rai paga per i diritti del format di “Che tempo che fa”, format incomprensibile dal momento che il programma è una semplice intervista con il conduttore dietro una scrivania – spiega l’associazione – Ci aspettiamo che ora anche la Procura di Roma, dinanzi la quale il Codacons ha depositato una richiesta di sequestro cautelare del contratto stipulato tra Rai e Fabio Fazio, si attivi a tutela dei cittadini.

In attesa della pronuncia della Corte dei Conti la Rai farebbe bene a sospendere la trasmissione, visti anche i dati di ascolto non esaltanti, e sa dalle indagini della magistratura contabile e ordinaria emergeranno illeciti, sarà inevitabile una azione del Codacons contro la Rai e Fabio Fazio per recuperare le risorse pubbliche utilizzate in modo scorretto – conclude l’associazione.