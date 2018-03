Centrodestra. Paolo Romani resta il nome per la presidenza del Senato. Di Maio contrario

Agenpress – Silvio Berlusconi ha riunito di nuovo oggi i vertici di Forza Italia a Palazzo Grazioli in una riunione a cui hanno partecipato anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, resta il nome su cui il centro destra punta per la presidenza di Palazzo Madama.

Domani si vota al Senato. Tutto bene”, ha commentato Romani, lasciando il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, con Berlusconi, Salvini e Meloni. Il capogruppo azzurro non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni.

A stretto giro “di social” arriva la risposta del leader M5s. “Il Pd si è rifiutato di partecipare al tavolo di concertazione proposto dal centrodestra, e lo stesso centrodestra continua a proporre la candidatura di Romani che per noi è invotabile.” scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio, soffermandosi sulla questione delle presidenze delle Camere.

“Nelle ultime ore notiamo che ci sono difficoltà nel percorso che porta all’individuazione dei Presidenti delle Camere. Per questa ragione proponiamo un nuovo incontro tra i capigruppo di tutte le forze politiche per ristabilire un dialogo proficuo al fine di un corretto processo per l’individuazione delle figure di garanzia per le presidenze delle Camere”.