Centrodestra. Toti (FI). Salvini non è lo zar di tutte le Russie. Camere e Governo partite diverse

Agenpress “Salvini oggi ha il pallino in mano avendo ottenuto più voti dagli italiani, sarà lui auspicabilmente a cercare di fare un Governo, dopodiché si confronterà con la coalizione, non è che chi guida un partito lo fa in modo autocratico come se fosse lo zar di tutte le Russie, penso che lo debba fare con un confronto continuo con le anime della coalizione”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato a ’24 Mattino’ su Radio 24 da Luca Telese e Oscar Giannino ribadisce l’indisponibilità di Forza Italia ad accettare a scatola chiusa qualsiasi eventuale alleanza di Governo proporrà Matteo Salvini al centrodestra.

Il dialogo tra centrodestra e il M5S sulla presidenza delle Camere e quello sulla formazione del nuovo Governo “sono due partite distinte, dopodiché se il dialogo tra le forze politiche è maturo, ciò può aiutare certamente nelle scelte future, però il centrodestra ha presentato al Paese una ricetta precisa e diversa dal M5S”.

“Trovare il modo di fare un Governo politico ancorché a guida della coalizione che ha preso più voti, cioè il centrodestra, lo trovo un passaggio un po’ stretto, poi se si trova un compromesso parlamentare per un programma minimo… Un Governo al Paese bisognerà pur darlo. Però non vorrei che i riti un po’ bizantini da Prima Repubblica traghettati nella Terza portino un risultato talmente scolorito da riallontanare i cittadini dalla politica”.