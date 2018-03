Codacons su Tlc bollette a 28 giorni. Aumento tariffe costerebbe agli italiani 2 mld l’anno

Agenpress – 2 miliardi di euro all’anno . Tanto costerebbe agli utenti italiani l’aumento delle tariffe dell’8,6% deciso dalle compagnie telefoniche e sospeso ieri dall’Antitrust grazie al ricorso del Codacons.

I dati arrivano dall’associazione dei consumatori, che ha elaborato il danno economico subito dai cittadini in caso di applicazione dei rincari tariffari previsti per aprile.

Tra telefonia fissa, mobile e internet, l’aumento contemporaneo delle tariffe dell’8,6% annunciato dagli operatori avrebbe un impatto di circa 2 miliardi di euro su base annua a danno delle tasche degli utenti – spiega il Codacons – Si tratta di una maggiore spesa annuale in media pari a 83,3 euro a famiglia , introdotta dalle compagnie telefoniche per far fronte ai minori introiti finora garantiti dalle fatturazioni a 28 giorni.