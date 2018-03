Dazi. Trump li aumenterà per la Cina. Federalimentare. Bene, non tutela la salute dei lavoratori

Agenpress – Donald Trump proporrà di aumentare del 25% le tariffe su certi prodotti che sono sostenuti da Pechino con politiche industriali ritenute scorrette. I settori interessati comprendono l’aerospaziale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i macchinari. Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che saranno esentati per il momento una serie di alleati tra cui Europa, Australia, Corea del Sud, Argentina e Brasile dai dazi su acciaio e alluminio che entreranno in vigore stanotte.

Soddisfatta Federalimentare. “Viene riconosciuto quanto da noi sostenuto fin dall’inizio – spiega il presidente Luigi Scordamaglia – vale a dire che è legittimo introdurre dazi e barriere verso paesi come la Cina, che fanno dumping non tutelando la salute dei propri lavoratori e quella dell’ambiente e aiutando le proprie imprese con aiuti di stato illegittimi e mascherati; un comportamento contrario a quello dell’Europa, che ha invece gli standard di tutela più alti al mondo ed è spesso anche più realista del re sugli aiuti di stato”. L’allargamento dei dazi, al di là di alluminio e acciaio, a cento categorie commerciali per un valore di 50 miliardi deciso oggi dagli Usa verso la Cina quindi è giustificabile mentre non lo sarebbe stato verso l’Europa. “Le guerre commerciali alla lunga fanno danni da tutte le parti ma va pure detto che ci vuole equità e reciprocità; la coperta del primo driver dello sviluppo internazionale, il commercio, non può essere tirata da una parte sola”.