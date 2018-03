Facebook. Zuckerberg. E’ colpa nostra. Vogliono usarci ancora per influenzare le elezioni

Agenpress – “Mi dispiace che sia accaduto”, ha dichiarato Mark Zuckerberg chiedendo scusa davanti alle telecamere, sullo scandalo della Cambridge Analytica che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del social media.

“È difficile. Non saprei dire con certezza ma c’è molto lavoro da fare per rendere più complicato per nazioni come la Russia interferire nelle elezioni, impedendo ai `troll´ e ad altri di diffondere fake news”, ha risposto Zuckerberg, prevedendo che “qualcuno tenterà di interferire anche nelle elezioni di medio termine” in calendario negli Stati Uniti a novembre. Una netta virata rispetto a quando dichiarato da Zuckerberg all’indomani delle presidenziali Usa, quando definì “un’idea decisamente folle” la possibilità che le fake news su Facebook potessero aver influito sull’elezione del presidente Donald Trump.

Il fondatore di Facebook si è detto pronto a testimoniare in Congresso e ha ammesso che i social media dovrebbero essere regolamentati visto che potrebbero aver influenzato le elezioni americane del 2016.

“Qualcuno vuole ancora una volta sfruttare la piattaforma di Facebook per influenzare le elezioni. Chiedo scusa e sono disponibile a testimoniare davanti al Congresso”, ha aggiunto in un’intervista alla Cnn, la prima dopo lo scandalo dei dati personali raccolti sulla piattaforma per scopi politici.

“I social media vanno regolati”, ha sottolineato Zuckerberg, aprendo all’istituzione di nuove regole e dicendosi sicuro che si voglia ancora sfruttare la piattaforma per influenzare le elezioni.

Il patron di Facebook ha dunque auspicato maggiore trasparenza per gli spot politici. “Se si pensa a quanta regolamentazione ci sia per le pubblicità in tv e sulla stampa, non si capisce perché non debba esserci per internet”. Eppure Facebook e gli altri social fino ad oggi si sono sempre opposti ad ogni tentativo del Congresso di legiferare in materia.

Zuckerberg aveva già rotto il silenzio con un post sulla sua pagina personale, ammettendo di aver commesso un errore, “probabilmente il più grande” di sempre.

“E’ stato un errore fidarsi di Cambridge Analytica”, ha poi ammesso il numero uno del social network, parlando della società che ha comprato i dati di 50 milioni di utenti. “Ci sono state molte forze in gioco su Facebook durante le elezioni presidenziali americane del 2016. Le elezioni di metà mandato del prossimo novembre saranno una sfida, un motivo di grande attenzione per noi”, ha proseguito.

“Sono certo che c’è una seconda edizione di tutto quello che è stato lo sforzo della Russia nel 2016, ci stanno lavorando. E sono certo che ci sono nuove tattiche che dobbiamo essere sicuri di individuare e fronteggiare”, ha dichiarato ancora il numero uno di Facebook.