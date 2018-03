Inps. In aumento le domande di disoccupazione, 175.162, (+5,8%). Cig 3,1 mln ore

Agenpress – A gennaio sono state presentate all”Inps 175.162 domande di disoccupazione tra Aspi, miniAspi, Naspi e mobilità con una crescita del 5,8% su gennaio 2017. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sulla cassa integrazione appena pubblicato. Rispetto a dicembre si è registrato un aumento del 39,1% rispetto alle 125.865 domande ricevute dall’Istituto, dato comunque che risente della stagionalità.

Autorizzate a febbraio 23,16 milioni di ore di cassa integrazione alle aziende con un aumento del 33,9% su gennaio (erano 17,28 milioni) e un calo del 32,7% su febbraio 2017 (erano 34,14 milioni). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Inps sulla cassa integrazione appena pubblicato. Secondo l’Osservatorio nei primi due mesi dell’anno le ore di cassa autorizzate nel complesso sono state 40,4 milioni con un calo del 37,4%. E’ il dato più basso dopo il 2008.

Le ore di cassa integrazione ordinaria richieste sono state 9.669.561 con un calo del 4,81% rispetto a febbraio 2017. Per la cassa straordinaria le aziende hanno chiesto 12.760.623 ore di fermo con una riduzione del 37,22% rispetto a febbraio 2017. Per la cassa in deroga sono arrivate all’Inps richieste per 731.416 ore con una riduzione dell’80,04% rispetto allo stesso periodo del 2017.