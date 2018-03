Lombardia: due caccia superano il muro del suono per intercettare un aereo di linea

Agenpress – Due violenti boati sono stati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo, intorno alle 11:15 di oggi. A provocare i due forti boati, come hanno riferito fonti dell’Aeronautica Militare, sono stati infatti due caccia che hanno infranto la barriera del suono provocando il fenomeno del “boom sonico”. I due forti boati sono stati avvertiti anche in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Canton Ticino.

“Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare si sono alzati con procedura di allarme dalla base di Istrana per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France che aveva perso il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo”, ha spiegato a Sky TG24 Il colonnello Urbano Floreani, responsabile pubblica informazione dell’Aeronautica militare: “Hanno intercettato il velivolo francese sopra i cieli della Lombardia e lo hanno identificato. Si sono assicurati che l’aereo francese avesse ripristinato i regolari contatti e sono tornati alla base. Per ridurre i tempi hanno superato la barriera del suono. Ancorché la quota fosse elevata, le condizioni meteorologiche hanno amplificato la propagazione dell’onda d’urto, rendendola udibile”.

L’improvviso decollo che ha causato paura e una sorta di psicosi in gran parte della regione, è stato causato dalla necessità di intercettare un aereo di linea francese che volava sui cieli della Lombardia e aveva perso il contatto radio con gli enti preposti e invertito la rotta. L’Aeronautica militare ha sottolineato che la perdita del contatto radio non è rara, se ne verificano decine ogni anno, ma prima di ordinare lo ‘scramble’ dei caccia, cioé il decollo su allarme, si attende un certo tempo per capire se si sia trattato solo di un inconveniente momentaneo. In questo caso, invece, l’allarme stato immediato – e ai due Eurofighter è stato consentito di superare il muro del suono – proprio perché in contemporanea alla perdita del collegamento, l’aereo dell’Air France ha fatto una brusca inversione di rotta. Raggiunto il velivolo dai due caccia intercettori, comunque, il collegamento stato ripristinato e l’allarme è rientrato.