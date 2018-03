Mirabelli (PD). Rifondare il partito partendo dai territori e rasserenare il clima interno

Agenpress – Domenica 25 marzo alle ore 10:00 il senatore PD Franco Mirabelli sarà all’assemblea del Circolo PD a Trezzano sul Naviglio (MI), organizzata nell’ambito della campagna di ascolto del Partito Democratico “6000 assemblee”. “Quando ragioniamo sul risultato elettorale dobbiamo evitare che la discussione sia polarizzata tra chi spiega che la colpa della sconfitta è attribuibile a Renzi e chi, invece, spiega che è di coloro che hanno impedito a Renzi di lavorare in quanto in disaccordo con lui”. – ha affermato il senatore Mirabelli, di ritorno da un incontro nel circolo PD del quartiere di Affori, alla periferia milanese – “Questa non è una discussione su un risultato elettorale negativo come tanti: purtroppo, questo risultato indica una difficoltà profonda di cui dobbiamo comprendere le ragioni per ripartire da lì. Sarebbe sbagliato banalizzare le ragioni di questa sconfitta, cercare alibi o limitare la discussione a problemi di comunicazione e informazione (che pure ci sono stati)”.

“Adesso abbiamo un passaggio difficile da affrontare. – ha spiegato Mirabelli agli iscritti presenti – perché abbiamo bisogno di rifondare il Partito Democratico, come è stato indicato anche alla Direzione Nazionale, ripartendo dai territori. Dobbiamo ricominciare a fare delle campagne sui problemi concreti dei cittadini e intestarcele. Bisogna, quindi, tornare sul territorio insieme ai circoli”.

In merito alla discussione interna, Franco Mirabelli ha spiegato: “adesso abbiamo bisogno di rasserenare il clima e di ricreare l’unità. Per questo, abbiamo bisogno di andare all’Assemblea Nazionale per eleggere un Segretario, come prevede lo Statuto. È chiaro che oggi le figure dei leader contano ancora molto ma ora abbiamo bisogno di una fase che preveda il coinvolgimento di tutti e una maggiore collegialità”.

A chi domandava cosa accadrà sul fronte del Governo e quale sarà l’atteggiamento del PD, il senatore Mirabelli ha risposto: “Sui giornali, purtroppo, riusciamo a riprodurre continuamente l’idea di un partito che litiga. La proposta uscita dalla Direzione Nazionale del PD e votata da tutti è chiara e valida, eravamo anche tutti d’accordo e fatico a capire su cosa qualcuno sta cercando di innescare discussioni per dividere. È chiaro che, per il bene del Paese, non auspico che ci sia un Governo M5S-Lega ma questo non vuol dire essere disponibili a sostenere una delle due forze per impedirlo”.