San Francisco. Via le pellicce dal 2019. “Basta con i profitti sulla pelle degli animali”

Agenpress – San Francisco mette al bando la vendita di pellicce e diventa la più grande città americana ad adottare questa misura nel nome della protezione degli animali. “Per sostenere chi non può parlare, i miei colleghi hanno votato 10 a zero per sostenere la mia proposta di vietare la vendita di indumenti o accessori di pelliccia nuova a partire da gennaio 2019”, ha twittato quando in Italia era notte fonda Katy Tang, membro del consiglio di sorveglianza di San Francisco e promotrice della misura.

“Finiamola con i profitti sulla pelle – letteralmente – degli animali”, ha aggiunto Tang. Altre città più piccole – West Hollywood e Berkeley – hanno già messo al bando la vendita di nuove pellicce. I marchi italiani Versace e Furla hanno appena annunciato che non useranno più pellicce, aggiungendosi ad altri marchi blasonati come Armani, Gucci, Hugo Boss e Ralph Lauren.

(nelcuore.org)