Siria. Onu preoccupata per le armi chimiche. 82mila civili hanno lasciato Ghuta

Agenpress – Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, “è allarmato per le continue accuse sull’uso di armi chimiche in Siria. L’utilizzo di armi chimiche, in qualsiasi circostanza, è ingiustificabile e ripugnante e ugualmente ingiustificabile è la mancanza di risposta a tale uso, se e quando si verifica. L’impunità non può prevalere rispetto a tali gravi reati”.

Intanto sono circa 6mila i civili siriani che hanno lasciato la Ghuta a est di Damasco nelle ultime ore secondo l’agenzia di notizie governativa Sana. Dal canto suo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) afferma che da lunedì scorso a oggi sono stati costretti a lasciare la Ghuta 82mila civili. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente, ma la Sana afferma che la maggior parte di questi civili, tra cui donne e bambini, hanno attraversato il valico di Wafidin, controllato da truppe russe e governative siriane.

Nelle prossime ore, prosegue la tv di Stato siriana, è attesa l’evacuazione da Harasta di circa 2000 persone, di cui circa 600 miliziani di Ahrar ash Sham. Questi sono trasportati a bordo di pullman turistici verso la regione nord-occidentale di Idlib controllata dalla Turchia. A Harasta rimangono miliziani di Faylaq Rahman, fazione armata anti-governativa appoggiata dal Qatar e con cui la Russia e il governo siriano non sono ancora giunti a un accordo per la loro resa.