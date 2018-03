Spia russa. Lituania vuole espellere diplomatici russi. May. Aggressione russa all’Europa

Agenpress – Il presidente della Lituania ha dichiarato che sta pensando di espellere i diplomatici russi dal suo paese per via dell’attacco in Gran Bretagna all’ex spia Serghei Skripal e alla figlia Yulia.

A Bruxelles per il vertice Ue Dalia Grybauskaite ha manifestato alla premier britannica Theresa May il “pieno sostegno” della Lituania nella querelle con la Russia che ha già portato all’espulsione dal Regno Unito di 23 diplomatici di Mosca. “Stiamo pensando alle stesse misure”, ha dichiarato in proposito il presidente.

La stessa May ha dichiarato che parlerà con i “colleghi europei non solo di quello che è accaduto nelle strade di Salisbury, ma del fatto che considero questo come un disegno dell’aggressione russa verso l’Europa ed i suoi vicini più prossimi, dai Balcani occidentali al Medio Oriente, e sono grata per la solidarietà che mi è stata espressa”.

“Solleverò la questione perché è chiaro che la minaccia russa non rispetta i confini”, spiega May. “Oggi commemoriamo gli anniversari degli attentati a Westmister e Bruxelles e mentre ricordiamo le vittime di quegli attacchi ancora una volta sottolineerò l’impegno incondizionato della Gran Bretagna alla sicurezza futura dell’Europa”.