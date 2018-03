EMILIANO: “CREARE SALUTE ATTRAVERSO CIBO BEN COLTIVATO E BEN PRODOTTO”

Agenpress. “In Puglia la produzione di alimenti secondo regole tradizionali che ne garantiscano la genuinità è un modo per costruire salute. Un modo per prevenire o guarire da alcune malattie. È soprattutto un modo di vivere e di produrre, di tutelare il paesaggio e di tenerlo esente dall’inquinamento e dai rifiuti. È una filosofia di vita diventata appunto uno stile di vita. Lo stiamo spiegando innanzitutto ai pugliesi perché lo identifichino, lo “rubino” alle nonne per tramandare un modo di produrre, conservare gli alimenti e metterli in tavola. Anche il nostro turismo, che noi chiamiamo esperenziale, mira ad accogliere chi viene in Puglia condividendo uno stile di vita sano. Diffondere conoscenze e buone prassi che creino salute attraverso il cibo ben coltivato, ben prodotto e garantito, è l’obiettivo di questo progetto che restituisce centralità alla persona”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Fasano in occasione della prima giornata di presentazione del progetto “Apulian LIfestyle”e ICT per il distretto della salute della Puglia.

L’obiettivo di Apulian LifeStyle è quello di produrre, promuovere e proteggere il bene Salute attraverso uno stile di vita adeguato a vantaggio del singolo individuo e dell’intera collettività, con un impatto estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed economico del territorio di appartenenza.

Il percorso prevede per quest’anno l’organizzazione di sette tappe, delle quali Fasano è la prima, per promuovere e far conoscere nei territori pugliesi, il progetto della Presidenza della Giunta regionale Apulian Lifestyle e ICT per il Distretto Salute della Puglia, sviluppatosi nell’ambito delle politiche di “Smart Specialization Strategy” promosse dalla Regione Puglia.