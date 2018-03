Meloni (FDI). Appello agli alleati per l’unità del centrodestra

Agenpress – “Rivolgo l’ultimo appello alle forze politiche del centrodestra perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un ‘liberi tutti’. Facciamo tutti un passo indietro perché se ne possa fare uno in avanti. Disponibile ad un nuovo incontro di vertice tra i partiti del centrodestra nella speranza che ci sia ancora un margine per ricomporre. Se questo non dovesse accadere Fdi riunirà i suoi organi per prender le sue decisioni”. Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni.

“Ricordo che tutti insieme abbiamo dato la disponibilità a votare un nome di Forza Italia per la presidenza di una delle due camere, segnatamente il senato, per favorire la maggiore coesione possibile anche in vista del percorso verso la costituzione del futuro governo. Questo lavoro lungo e prezioso non può essere interrotto da divergenze sui metodi o sui nomi. Disponibile a un nuovo incontro di vertice tra i partiti del centrodestra nella speranza che ci sia ancora un margine per ricomporre la coalizione. Se questo non dovesse accadere Fratelli d’Italia riunirà i suoi organi e prenderà le sue decisioni”.