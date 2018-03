Petizione contro il terrificante piano di Trump. Pezzi di elefante come trofei!

Agenpress – “Gli elefanti rischiano l’estinzione e togliere loro ulteriori protezioni è semplicemente assurdo. La caccia ai trofei ne incoraggia il massacro, aumenta la domanda delle parti dei loro corpi, e crea un mercato parallelo che rende più difficile combattere il bracconaggio per l’avorio. La proposta di valutare caso per caso è arbitraria e non sufficiente a proteggere questa specie meravigliosa. Vi chiediamo di aprire un dibattito pubblico e di fare tutto il possibile per proibire ogni importazione di parti di elefanti come trofei di caccia negli USA.”

Donald Trump ha appena modificato una legge — DI NUOVO — per

Ci aveva già provato, ma dopo l’enorme reazione popolare — e una petizione di Avaaz con 2 milioni di firme — aveva dovuto mettere “in attesa” questo piano terrificante.

Ora, passato qualche mese, sta cercando di farlo passare di nascosto.

E noi non possiamo permetterglielo. Persino qualcuno nella destra repubblicana gli sta dando torto: rilanciamo subito questa mega-petizione e contatteremo i membri del partito di Trump per fargli arrivare il nostro messaggio. Firma ora con un solo click :

Fermiamo il terrificante piano di Trump e salviamo gli elefanti!

Al Presidente Trump, all’Agenzia per la Pesca e la Fauna Selvatica degli Stati Uniti, e a tutte le autorità per la protezione degli animali nel mondo:

Messo alle strette, Trump stesso aveva definito questa idea “uno spettacolo horror”. Ma ora che l’attenzione è su altre questioni, sta cercando di nuovo di legalizzare l’ingresso negli USA dei “souvenir” che i cacciatori come suo figlio strappano dagli elefanti dopo averli uccisi, come se i bracconieri non fossero già una minaccia sufficiente per la sopravvivenza di questi meravigliosi animali.

I funzionari USA hanno detto che applicheranno il divieto sull’importazione dei trofei “caso per caso”, ma secondo gli esperti è impossibile fermare il bracconaggio se ricchi americani continuano a pagare per andare a sparare agli elefanti. L’unico modo di salvare gli elefanti dall’estinzione è smettere di ucciderli.

L’opinione pubblica ha già fermato Trump su questo tema. Possiamo riuscirci di nuovo. Inviamo un’enorme petizione al governo USA per fermare questo piano terrificante e lavoriamo con gli alleati di Trump per farci ascoltare e vincere questa battaglia. Firma ora con un solo click e condividi con tutti!