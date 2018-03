Roma, murales con il bacio Salvini-Di Maio e Meloni con bimbo africano

Agenpress – Nel centro di Roma di notte sono spuntati due murales, proprio vicino ai palazzi delle istituzioni. In via del Collegio Capranica, tra Montecitorio e palazzo Madama, è stato dipinto un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con un cuore rosso sullo sfondo. Non molto lontano, a via dei Pianellari, un altro murales raffigurava la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino di colore, sempre davanti a un cuore rosso.

Entrambi sono stati cancellati dopo poche ore. Una rimozione lampo dopo l’intervento dei vigili urbani. L’autore è TvBoy, street-artist 37enne conosciuto in tutto il mondo il cui vero nome è Salvatore Benintende, già autore di altre opere, famose come il bacio tra il Papa e Trump o quellp tra Berlusconi e Renzi a Milano e tra Messi e Ronaldo a Barcellona, dove vive l’autore.