Senato. 256 schede bianche. 57 voti Lega a Bernini. Salvini. Unico modo per evitare abbraccio PD-5Stelle

Agenpress – Sono state 256 le schede bianche nella seconda votazione per l’elezione del presidente del Senato. Lo ha comunicato all’Assemblea il presidente emerito Giorgio Napolitano.

La senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini ha ottenuto 57 preferenze nella seconda votazione alla presidenza del Senato. Il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva annunciato, subito dopo la seconda chiama, che il Carroccio aveva votato per lei. Poi sono state conteggiate tre schede nulle, una per Giorgio Napolitano, una per Roberto Calderoli e due per Emma Bonino.

I voti a Bernini dovrebbero essere tutti della Lega che a Palazzo Madama conta 58 senatori. “Chi non ha votato – spiegano alcuni senatori – è stato sicuramente Bossi”.

“L’unico modo per evitare l’abbraccio PD-5Stelle per eleggere il Presidente del Senato è scegliere un candidato del centrodestra che abbia il maggior gradimento possibile”, ha detto Matteo Salvini in una nota. “La scelta della Lega, che ha rinunciato ad ogni presidenza e ha indicato la senatrice Bernini di Forza Italia rappresenta un coraggioso e generoso aiuto alla coalizione per evitare brutti scherzi ed uscire dallo stallo, e un segnale all’Italia perché il Parlamento cominci a lavorare il prima possibile”.