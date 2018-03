Senato. Da Salvini boutade su Bernini. Ci vuole un colpo da maestro di Berlusconi

Agenpress – “L’unica che non vuole la rottura (nel centrodestra, è Giorgia Meloni, che è disperata e sta lavorando al telefono in questa direzione. Romani è una persona degnissima, lo voterei subito, ma i nomi sono un falso scopo, puntare su di lui è un falso scopo, così come convocare un vertice tra i leader o questa boutade di Salvini di votare per Bernini”.

Così Ignazio La Russa di Fdi al Senato dopo la seconda votazione per la presidenza che ha visto Anna Maria Bernini di Forza Italia prendere 57 voti. “M5S rifiuta tutto e forse qualcuno non è dispiaciuto che i grillini abbiano abboccato all’amo”, ha aggiunto La Russa, per il quale “qualcuno cerca di divaricare l’intesa raggiunta da noi del centrodestra. Ci vuole un colpo da maestro di Berlusconi, che ha in mano il pallino. Da leader è lui che deve decidere cosa fare”.