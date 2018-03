Senato. M5S riflette su Bernini, e Berlusconi “smaschera” Salvini, vuole governo Lega-M5S

Agenpress – “E’ un segnale certamente positivo, ora avremo un breve momento di riflessione”‘. E’ quanto si apprende dai vertici del M5S alla luce del cambio di rotta della Lega sul nome di Anna Maria Bernini, fatto da Matteo Salvini annunciando che la Lega l’avrebbe votata per “uscire dal pantano”. Decisione che ha portato Silvio Berlusconi a riunire immediatamente i vertici di Forza Italia, e al quale lo stesso Salvini ha replicato di averlo detto allo stesso Berlusconi, in quanto era “l’unico modo per evitare l’abbraccio PD-5Stelle per eleggere il Presidente del Senato è scegliere un candidato del centrodestra che abbia il maggior gradimento possibile”.

“La scelta della Lega, che ha rinunciato ad ogni presidenza e ha indicato la senatrice Bernini di Forza Italia – aggiunge – rappresenta un coraggioso e generoso aiuto alla coalizione per evitare brutti scherzi ed uscire dallo stallo, e un segnale all’Italia perché il Parlamento cominci a lavorare il prima possibile”.

E in una nota Forza Italia afferma che “i voti al Senato ad Anna Maria Bernini strumentalmente utilizzata sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l’unità della coalizione di centrodestra e dall’altro smaschera il progetto per un governo lega-M5s”.