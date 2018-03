Solidarietà Giunta Regionale a studenti cinesi aggrediti a Perugia

Agenpress. “Vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti, a nome dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, alla Giunta Regionale ed a Lei in particolare per l’alta considerazione e la sensibilità prestata a quanto accaduto”.

È quanto scrive l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Ruiyu in una lettera inviata alla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini che nei giorni scorsi aveva espresso “preoccupazione e sdegno” per l’episodio di violenza a sfondo razzistico subìto da due giovani cinesi a Perugia.

“Da un lato – scrive l’Ambasciatore – ci siamo profondamente dispiaciuti per la disgrazia accaduta ai due studenti cinesi a Perugia, ma dall’altro, siamo confortati per la immediata solidarietà e la condanna del grave accaduto espressi da Lei, così come dalla comunità italiana”.

“L’Umbria – sottolinea tra l’altro l’Ambasciatore nella lettera – rappresenta una regione di grande visione internazionale, inclusiva ed accogliente, dove arrivano sempre più cinesi per viaggiare, studiare e lavorare. Tutto ciò promuove notevolmente la cooperazione economica e gli scambi culturali tra i due Paesi”.

“Siamo disponibili – conclude – a impegnarci insieme con Lei e la Giunta Regionale nell’offrire ai cittadini cinesi un ambiente sempre più favorevole per studiare e vivere, rafforzando la mutua conoscenza e amicizia già con voi molto consolidata, ed ulteriormente nel portare avanti le cooperazioni in ogni settore tra i due Paesi”.