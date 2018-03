UE. Entrano in vigore le nuove misure contro i blocchi geografici ingiustificati

Il Vicepresidente per il Mercato unico digitale Andrus Ansip, la Commissaria per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI Elżbieta Bieńkowska e la Commissaria per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel hanno dichiarato: “A partire dal 3 dicembre i cittadini europei potranno godere della libertà di acquisto di beni e servizi online. Non si tratta solo di porre fine a una discriminazione ingiustificata, ma di creare nuove opportunità di crescita e innovazione per le imprese europee. Porre fine ai blocchi geografici ingiustificati è parte dei nostri sforzi per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero nell’UE, garantire costi di spedizione più chiari, maggiore protezione dei consumatori e regole semplificate in materia di IVA.”