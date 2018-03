Camera. M5S sceglie Fraccaro. Centrodestra contrario e propone Casellati per il Senato

Agenpress – Il centrodestra propone Maria Elisabetta Casellati al Senato, ma boccia il nome di Riccardo Fraccaro fatto dal M5S per la Camera dei Depurati. L’annuncio per Fraccaro arriva una manciata di minuti dopo dalle indiscrezioni secondo cui a Silvio Berlusconi sarebbe stata sottoposta l’ipotesi di candidatura di un quarto nome unitario per il centrodestra, l’ex magistrato Maria Elisabetta Casellati. “Fraccaro ha esperienza, essendo stato segretario dell’ufficio di presidenza della Camera”, spiegano fonti vicine ai vertici del M5S motivando così la virata notturna dalla scelta di Roberto Fico – dato per favorito nelle ultime ore – a quella dell’esponente del Trentino Alto Adige, tra i parlamentari più vicini a Luigi Di Maio.