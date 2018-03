Di Maio: “Per la Presidenza della Camera il nuovo nome che proponiamo è Roberto Fico”

Agenpress. Come sapete ieri abbiamo posto molti veti, e gli altri partiti hanno posto il veto su Riccardo Fraccaro. Io non volevo accettare alcun veto, ma Riccardo ha fatto un passo indietro, «dicendo che la presidenza della Camera per il MoVimento è più importante di qualsiasi cosa».

Con Riccardo abbiamo tutti un debito. È una persona che lavora per il progetto e non per se stesso. E sarà il miglior ministro per i Rapporti col Parlamento che il MoVimento 5 Stelle porterà al governo di questo Paese.

Il nuovo nome che proponiamo è Roberto Fico, che è la storia del MoVimento 5 Stelle e che è già stato votato da altre forze politiche per precedenti cariche istituzionali.