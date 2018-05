Maltrattamenti alla materna di Colorno (Pr). Gambarini (FI). “Necessaria la videosorveglianza negli asili”

Agenpress – “Telecamere negli asili. Dopo l’ennesimo caso di maltrattamenti in un asilo – stavolta a Colorno (Pr) – , di cui ci viene data notizia, ci sentiamo in dovere di rilanciare la nostra proposta (contenuta in un disegno di legge di Forza Italia) per l’installazione di telecamere di videosorveglianza negli asili e nelle strutture per anziani. Riteniamo che una videosorveglianza continua sia un fortissimo deterrente a episodi di questo genere. Siamo convinti che con l’introduzione delle telecamere i casi di maltrattamenti diminuirebbero notevolmente. Ci auguriamo quindi che il nuovo Governo approvi quanto prima questa legge di civiltà e buon senso”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia, al Consiglio comunale di Fidenza (Pr).