Presidente Fico ascolta Inno con le mani in tasca, Silvestroni (FDI): offesa ingiustificabile

Agenpress. “Se la misura di quanto i 5 stelle hanno a cuore il paese è nell’atteggiamento di Fico oggi a Palermo mentre ascoltava l’Inno di Mameli allora siamo messi veramente male.

E’ vergognoso che un Presidente della Camera dei Deputati se ne stia con le mani in tasca mentre si celebra un momento così significativo per il nostro paese. Doppiamente grave se si pensa che la celebrazione in cui veniva suonato l’inno era dedicata alla commemorazione delle vittime della strage di Capaci.

Una vera offesa ingiustificabile il gesto di Fico di fronte all’Italia, alla memoria di Falcone, ai parenti delle vittime e ai tanti giovani arrivati per l’occasione sulla nave della legalità ai quali la seconda carica dello Stato dovrebbe trasmettere rispetto ed amore per le istituzioni e per il proprio paese e non sciatta strafottenza” lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.