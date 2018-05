Stop vivisezione! Parlate delle alternative! Appello alla RAI

Agenpress – Lo sapete che la comunità scientifica investe risorse anche in ricerca che non prevede vivisezione o sfruttamento di animali? L’Olanda, per esempio, si è impegnata ad abbandonare ogni utilizzo degli animali nei propri laboratori entro il 2015!

Firma questo appello che chiede alla RAI di tutelare il pluralismo dell’informazione e di informare i cittadini sulle possibilità della ricerca scientifica sostitutiva che non prevede la vivisezione o l’utilizzo degli animali

Una comunità scientifica sempre più ampia sta facendo ricerca medica in modo etico, senza dunque ricorrere al modello animale.

Uccidere e torturare animali, o comunque basarsi su un modello non validato come quello animale, non cura le gravi patologie che stanno colpendo l’uomo. Da diversi anni lo affermano illustri scienziati come Thomas Hartung e lo confermano recenti ricerche che quando si basano su tecnologie su chip o comunque tecnologicamente avanzate fanno importanti risultati.

Per sviluppare metodi sempre più efficaci c’è bisogno di investire nella ricerca sostitutiva come sta facendo l’Olanda che entro il 2025 abbandonerà progressivamente l’utilizzo degli animali nei laboratori.

E’ importante che la ricerca sostitutiva e gli scienziati che la studiano vadano in TV a far conoscere al cittadino che una ricerca etica efficace è possibile e necessaria. Milioni di animali muoiono ancora negli stabulari di tutto il mondo inutilmente.

Raccogliamo le firme per chiedere alla dirigenza RAI di applicare il recente contratto di servizio e garantire il pluralismo informativo al fine di tutelare la salute, l’ambiente e far progredire la scienza. Compito alto della TV pubblica è informare il cittadino che paga il canone, chiediamo tutti insieme il rispetto del contratto di servizio RAI.

httphttps://www.change.org/p/rai-stop-alla-sperimentazione-animale-in-tv-raiofficialnews-agcomunica/sign?