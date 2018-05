Convegno “Roberto Salvini. La Storia dell’arte, Firenze, l’Europa”

Agenpress. Giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno 2018l’Accademia delle Arti del Disegno, nella Sala delle Adunanze, in Via Orsanmichele, n.4, a Firenze, organizza il convegno “Roberto Salvini (Firenze, 1912-1985). La Storia dell’arte, Firenze, l’Europa”, a cura della Prof.ssa Enrica Neri Lusanna, Presidente della Classe di Storia dell’Arte dell’Accademia delle Arti del Disegno.

L’iniziativa, promossa dalla Classe di Storia dell’Arte dell’Accademia delle Arti del Disegno e realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e con il patrocinio del SAGAS (Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo) dell’Università di Firenze, si propone di riscoprire una delle figure più rappresentative e importanti della storia dell’arte, delineandone la personalità, il valore culturale e la militanza nelle istituzioni.

Roberto Salvini (Firenze, 1912-1985) ha profondamente segnato mezzo secolo della cultura nazionale e internazionale grazie agli studi nell’ambito dell’arte medievale, del Rinascimento, della critica d’arte e dell’arte contemporanea. Un’autentica eccellenza culturale che si è distinta anche per l’impegno civile che ha sempre ispirato la sua condotta e il suo lavoro fin da quando, negli anni tra le due guerre, era un giovane funzionario impegnato nella tutela del patrimonio artistico. L’importanza e l’attualità del lavoro svolto da Salvini emergono dal fatto che non vi è argomento rilevante nelle ricerche sulla scultura romanica, su Giotto, su Botticelli o Michelangelo e su alcuni aspetti della letteratura artistica che possa prescindere dal suo contributo e dai suoi scritti, caratterizzati da una raffinata forma letteraria.

Roberto Salvini fu studioso poliglotta e prima che esplodesse il secondo conflitto mondiale completò la sua formazione in alcune università straniere, a Monaco e Berlino in primis; dalla fine degli anni ‘30 del Novecento la sua ricerca si è mossa su un registro europeo, distinguendosi per un profilo internazionale come solo pochi storici dell’arte suoi contemporanei potevano vantare.

Prova dell’eccellenza delle sue ricerche sono da un lato le pubblicazioni incentrate sulla pittura tedesca e fiamminga, sulla scultura romanica padana (Duomo di Modena) ed europea (Medieval Sculpture), su quella tedesca del Quattrocento; dall’altro lato le traduzioni e i commenti agli scritti teorici della pura visibilità.

Molteplici interessi segnarono anche la sua intensa produzione connessa alla carriera nelle Soprintendenze del Trentino, della Sicilia e di Modena, durante la quale seppe istituire legami profondi con i territori oggetto di tutela. Dal 1950 al 1956 fu Direttore della Galleria degli Uffizi e, in seguito, fu titolare della cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna nelle Università di Trieste e di Firenze, dove trovò il giusto terreno per diffondere il suo sapere. Dal 1979 fino alla sua morte nel 1985, Roberto Salvini fu Presidente della Classe di Storia dell’Arte dell’Accademia delle Arti del Disegno, ricoprendo nella stessa Accademia anche il ruolo di Segretario Generale.

Di questi aspetti e del ruolo svolto da Salvini nella cultura storico-artistica di un cinquantennio tratterà il convegno, attraverso le testimonianze di alcuni colleghi e degli allievi, oggi tutti impegnati nella tutela dei beni culturali, nell’insegnamento universitario e nelle arti: personalità di alto profilo e giovani studiosi che ne hanno apprezzato lo spessore intellettuale e morale. Oltre a ciò il convegno ne vuole ricordare il forte e costante impegno civile. L’iniziativa, incentrata sulla figura di Roberto Salvini come studioso poliedrico e precursore di concezioni culturali oggi consolidate, si affianca a recenti convegni dedicati ad altri protagonisti della nostra Storia dell’arte e vuole rappresentare l’avvio di un percorso volto alla “riscoperta” di figure importanti per la disciplina che con il loro apporto scientifico e operativo hanno proiettato Firenze in una dimensione internazionale.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO:

Giovedì 31 maggio 2018, alle ore 14.30

Dopo il saluto e la presentazione di Cristina Acidini, Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno, il saluto di Giorgio Bonsanti, Segretario Generale dell’Accademia delle Arti del Disegno, e di Stefano Casciu, Direttore del Polo Museale della Toscana, inizierà la prima sessione incentrata sul tema “Il Medioevo di Roberto Salvini”, presieduta da Cristina De Benedictis, con gli interventi di Enrica Neri Lusanna “Medieval Sculpture di Roberto Salvini e l’arte come linguaggio figurativo”, Adriano Peroni “La facciata del Duomo di Modena. Lanfranco e Wiligelmo”, Clario di Fabio “Salvini, Wiligelmo e l’Occidente”, Cecilia Frosinini “Salvini, Agnolo Gaddi e la pittura medievale”. Nella seconda parte dell’incontro, incentrata su “Salvini, il Rinascimento, l’Europa” si succederanno gli interventi di Bert Mejier “La pittura delle Fiandre”, Giorgio Bonsanti “Su Pacher e l’arte tedesca”, Alessandro Cecchi“ Gli studi su Botticelli di Roberto Salvini”.