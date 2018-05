Emanuele Dessì (M5S). Nessuna bugia sul curriculum di Conte. Lavoreremo con la Lega

Agenpress – “Sono felice, soddisfatto, emozionato in parte. Convinto che è stato fatto un percorso lungo, almeno per quanto mi riguarda, di vicinanza a certi temi e a certe istanze. Ora sono presente, nella fase per quello che riguarda il Movimento Cinque Stelle, rivoluzionaria, dopo tanti anni di opposizione. Conte non lo conosco per il momento, amici e colleghi che lo hanno incontrato mi parlano di una persona preparata, competente e diversa da quello che ci si potrebbe aspettare da una persona che si appresta a ricoprire certe cariche. Mi sembra una persona molto vicina, con un carattere giusto”.

Lo ha detto Emanuele Dessì, senatore del Movimento Cinque Stelle, a Radio Cusano Campus.

Sulla collaborazione con la Lega: “Lavoreremo insieme su alcuni temi facendo alcune cose per il popolo, per i cittadini, per i territori. Ora serve quel cambio di passo di cui tutti dicono di avere bisogno”.

Sull’atteggiamento mediatico nei confronti di Conte: “La parola massacro mediatico ormai è all’ordine del giorno. Ormai l’attenzione mediatica fa parte della vita quotidiana di tutti noi. Qualche anno fa non si sarebbe mai immaginato che un candidato premier fosse oggetto di un’analisi così attenta sulla sua vita privata da parte dei media. L’Italia si è riscoperta guardona su certi comportamenti, noi siamo i primi ad aver richiesto comportamenti specchiati. Forse si è andato un po’ oltre nel cercare il pelo nell’uomo, non c’è nulla per quanto riguarda Conte. Nel suo curriculum non credo ci siano bugie”.

Sui problemi che in passato lo avevano fatto espellere dal Movimento: “Quelli che voi chiamate problemi non li ho mai interpretati come tali. Sono stato messo all’indice per una serie di problematiche, soprattutto quelle riguardanti la mia frequentazione con un pugile di etnia rom risalente a cinque anni fa. Facevo l’istruttore di pugilato, ho una passione, la coltivo. Non spettava a me in quel contesto dare patenti di onestà o di frequentabilità delle persone. Se uno gira per strada e ha i suoi diritti civili, ognuno può frequentarlo senza avere grossi problemi. Anche se io ho sempre schifato e continuo a schifare comportamenti aggressivi, criminali o violenti”.