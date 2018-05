Governo. Casaleggio (M5S). Giuseppe Conte sarà all’altezza della situazione

Agenpress – “Sono sicuro che Giuseppe Conte sarà all’altezza della situazione. Gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, che penso abbia”.

E’ l’augurio di Davide Casaleggio al premier incaricato dal presidente Mattarella per la formazione di un governo M5s-Lega.

“Sono anche molto contento di pensare a come il Movimento nato nel 2009, nel 2013 per la prima volta in Parlamento, nel 2018 sia per la prima volta al governo. Penso che dovremmo essere tutti molto soddisfatti”.

Alla domanda dei giornalisti sulle preoccupazioni all’estero per un premier a rischio autonomia o a guida M5s, Casaleggio ha glissato dicendo: “Oggi preferisco non entrare in questo tema, siamo qua a parlare di innovazione. Penso che l’innovazione sia un tema trainante del sistema Italia e che debba esserlo sempre di più. L’Italia deve essere una smart nation, deve riuscire a creare sia gli ecosistemi del finanziamento ma anche quelli della cultura, dell’innovazione, cosa che in parte sono mancati in questi anni e che dovrebbero essere costruiti sempre di più”.