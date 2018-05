Governo: E. Savino (FI), con Ue occorre dialogo costruttivo

Agenpress. “Non possiamo ovviamente accettare diktat dall’UE, ma un eventuale nostro atteggiamento di sfida verso quest’ultima sarebbe comunque inconcludente. E’ inutile far finta di sbattere i pugni sul tavolo per poi non ottenere nulla, è molto meglio invece instaurare un dialogo costruttivo, fatto di relazioni e alleanze con gli altri Paesi partner, per raggiungere i nostri obiettivi, difendere gli interessi dell’Italia e contare di più in Europa.

E’ l’atteggiamento vincente che ha sempre contraddistinto il Presidente Berlusconi in politica estera e che speriamo possa seguire anche il premier incaricato Conte”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.