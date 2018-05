Governo. Il premier in pectore Conte ha iniziato le consultazioni. Gli auguri di Moscovici

Agenpress – Sono iniziate a mezzogiorno le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito mercoledì l’incarico di formare il governo e Conte ha accettato “con riserva”, confermando la vocazione europea dell’Italia e affermando che sarà “l’avvocato difensore degli italiani”.

Conte ieri ha tranquillizzato i partner europei, ha continuato dicendo che la guida d’azione sarà il contratto di governo e ha chiuso offrendosi come “avvocato difensore del popolo italiano”. Quattro minuti di discorso che hanno dato il via, ben 80 giorni dopo il voto del 4 marzo scorso, alle procedure per formare l’esecutivo della diciottesima legislatura. “Sono consapevole”, ha attaccato il professore di diritto privato, “della necessità di confermare la collocazione internazionale ed europea dell’Italia”.

“Il governo dovrà cimentarsi da subito con i negoziati in corso sui temi del bilancio europeo, della riforma del diritto d’asilo e del completamento dell’unione bancaria: è mio intendimento impegnare a fondo l’esecutivo su questo terreno, costruendo le alleanze opportune e operando affinché la direzione di marcia rifletta l’interesse nazionale”. Proprio il nodo del bilancio europeo è stato uno di quelli su cui Mattarella, secondo le indiscrezioni, ha chiesto maggiore attenzione. “Il contratto su cui si fonda questa esperienza di governo”, ha continuato Conte, “a cui anche io ho dato il mio contributo, rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento dei cittadini italiani”. Una notazione, quella con cui ha detto di aver contribuito alla scrittura del documento, fondamentale per rispondere a chi (non da ultimo Mattarella) teme sia un semplice burattino di un testo scritto da altri.

“Auguro all’Italia di mantenere la fiducia in se stessa e nell’Europa. Il fatto che Giuseppe Conte si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione”, afferma in un tweet il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici.