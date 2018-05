Meteo. Temperature minime in diminuzione al Centro Sud mentre le massime tenderanno ad aumentare

Agenpress – Meteo. Condizioni di tempo localmente instabile al Nord Italia con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi centro orientali e sugli Appennini dal pomeriggio. Fenomeni in esaurimento dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Giornata caratterizzata da rovesci e temporali pomeridiani sulle regioni centrali, con tempo più asciutto sulle coste e cieli generalmente sereni. Residui fenomeni in serata sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo ma in rapido esaurimento.

Tempo generalmente asciutto al mattino al Sud ma con molte nubi sparse specie sui settori Peninsulari prima di un aumento dell’instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali sugli Appennini. Residui fenomeni in serata in esaurimento nella notte.

Temperature minime in diminuzione al Centro Sud mentre le massime tenderanno ad aumentare.

http://www.centrometeoitaliano.it