Migranti, Ruspandini (FDI), aggressione inaccettabile, solidarietà al carabiniere colpito

Agenpress. “Ho sentito telefonicamente il carabiniere Michele De Filippo, selvaggiamente aggredito ieri a Frosinone dal nigeriano di appena 20 anni Godsent Harmony, esprimendo piena solidarietà a nome di Fratelli d’Italia. Quanto accaduto è inaccettabile.

Il militare dell’arma è stato brutalmente colpito solo per aver tentato di sedare una lite all’ufficio postale. Il colpevole è stato processato per essere poi rimesso in libertà nel giro di poche ore e non può essere espulso perché “richiedente asilo”.

Tutto ciò è inammissibile”, è quanto dichiarato dal Senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini.