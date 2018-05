Sicurezza: Piazza Carceri e Sicurezza, bisogna agire anche sulla disoccupazione e sulla povertà

Agenpress – “L’Italia è un paese fortemente segnato dalla povertà, dalla disoccupazione e dalle disuguaglianze. Le difficoltà a trovare una occupazione, le difficoltà a poter condurre una vita in maniera dignitosa, attraversano tutta la nostra Penisola e certamente influenzano la scelta personale di commettere dei reati. In alcuni casi i cittadini si trovano dinanzi all’impossibilità di effettuare una vera scelta tra il bene e il male, poiché l’unica possibilità di ottenere un sostentamento economico è data proprio dall’adesione alla cultura criminale. Per trattare la questione della sicurezza in maniera di poterla accrescere, c’è bisogno, quindi, di un approccio globale, ovvero di un approccio che oltre agli aspetti di giustizia penale, approfondisca ed affronti anche le grandi questioni economiche e sociali che attualmente affliggono il nostro Paese”. Così in una nota alle agenzie, Giuseppe Maria Meloni, portavoce di Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino.