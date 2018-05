Agenzia delle Entrate. Precompilata 2018 a Viterbo aperture straordinarie e incontri formativi

L’Ufficio territoriale di Viterbo dell’Agenzia delle Entrate apre le porte per assistere i contribuenti alle prese con la dichiarazione precompilata. Da lunedì 28 maggio e fino al 27 giugno, tutti i lunedì e mercoledì, dalle 14,30 alle ore 15,30, l’Ufficio aprirà al pubblico per fornire informazioni e supporto ai cittadini sulla compilazione e sulla trasmissione del proprio 730 precompilato.

Gli incontri formativi – La Direzione provinciale di Viterbo ha messo in agenda anche un appuntamento con i cittadini del Comune di Civita Castellana. All’incontro, che si terrà il 29 maggio, dalle 15 alle 17, presso l’aula consigliare del Comune, i funzionari delle Entrate spiegheranno cos’è il 730 precompilato, a chi interessa, quali sono i vantaggi, come modificarlo e trasmetterlo comodamente da casa.

Inoltre, in collaborazione con l’Istituto scolastico Paolo Savi di Viterbo, il 30 maggio, dalle 15 alle 17, presso l’aula magna dell’Istituto, in via R. Capocci, 36, si svolgerà un incontro aperto ai genitori degli alunni e a tutta la cittadinanza; anche in questa sede i funzionari dell’Agenzia illustreranno le caratteristiche principali del 730 precompilato, le novità e le scadenze per l’invio.



Gli altri canali di assistenza – Per avere maggiori informazioni sulla dichiarazione precompilata è possibile consultare il sito infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it o chiamare il call center dell’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444 da rete fissa, allo 06.966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero.