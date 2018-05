Alessandra Mussolini: “A me interessa che il governo sia tricolore”

Agenpress. Alessandra Mussolini è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus.

“Io sono in Europa, qui noi dobbiamo fare squadra. A me non interessa che il governo sia gialloverde, rossonero o biancoceleste. Mi interessa che il Governo sia tricolore.

Se così sarà, troverà in me un’alleata, come ho fatto con tutti gli altri governi che hanno preceduto Conte. Questo è quello che mi sento. C’è stata una rivoluzione politica e sociale in queste ultime votazioni, ci si deve adeguare. La gente ha voluto questo, se ci sono dei punti che erano nel nostro programma non possiamo dire di no. Dobbiamo accettare e condividere, Tajani è avvisato.

Conte ha detto che il suo cuore batte a sinistra? Lui ha detto che vuole difendere gli italiani. Questa frase a qualcuno è anche piaciuta. Andiamo nel particolare, ci avviciniamo di più. Non è male. Aspettiamo quale sarà il programma e poi lo valuteremo, non si può criticare tutto a priori, anche se Salvini ha lasciato indietro un’alleanza, un’amicizia che c’è sempre stata nel nostro elettorato”.