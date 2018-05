Governo. Salvini. Non avere paura del cambiamento. Boldrini. Non ha le competenze

Agenpress – “Stiamo lavorando a un governo che porti più lavoro e più sicurezza agli italiani, riportando l’Italia a essere protagonista in Europa e nel mondo. Tutto qui, questo ci chiedono i cittadini, nessuno deve avere paura del cambiamento”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, per il quale è previsto il Ministero degli Interno. E proprio di Salvini parla l’ex presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali, Laura Boldrini.

“Personalmente non mi spaventa l’idea di Matteo Salvini al ministero dell’Interno perché so bene che Salvini è un personaggio che non può spaventare nessuno. Spaventa per l’Italia perché lui non ha le competenze necessarie per gestire un ministero come quello”.

“Salvini non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in una amministrazione mi dispiacerebbe se l’Italia fosse annoverata nella lista dei Paesi razzisti. L’immigrazione è un fenomeno che va conosciuto e gestito”.

Nel contratto di governo siglato da Lega e M5S “non c’è una riga destinata all’integrazione che è l’unico passaggio che consente ad un paese di avere coesione sociale perché quello che interessa non è risolvere il problema, così si può giocare sulla paura delle persone. Salvini è arrivato al suo risultato elettorale grazie alla presenza dei migranti e alla poco lungimirante gestione che ne è stata fatta”.