Governo. Toti (FI). Rischio “buco” nei conti da programma M5S-Lega

Agenpress – “C’è il rischio che lo spread faccia saltare tutti i conti perché il nostro stock di debito è circa 2.400 miliardi di euro, è ovvio che se crescono gli interessi sul debito o cresce il tasso di interesse sull’euro della Bce, il debito ci costa di più, è banale matematica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (Forza Italia) a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5, secondo il quale “il combinato disposto tra reddito di cittadinanza, flat tax e voluntary disclosure, rischia di creare un grande buco, un volume di spesa pubblica che se non è compensato da un taglio, non ne ho visti nel programma di Governo M5S-Lega, francamente non è facile da realizzare”.

“La pace fiscale è un provvedimento sostanzialmente giusto, se le categorie che possono accedere sono quelle dei morosi nei confronti del fisco per necessità e non per furbizia, perché altrimenti è un condono mascherato”, ha detto ancora commentando la misura nel contratto di Governo M5S-Lega.

“Si tratterà di capire entro quali regole e in quale modo il saldo-stralcio verrà fatto, c’è il rischio che taluni veramente in stato di necessità che non hanno pagato 60 mila euro, siano in difficoltà anche a pagarne 15 mila – esemplifica – perché sono commercianti o imprenditori che hanno fatto fatica, mentre qualcuno potrebbe infilarsi ‘dentro’ al provvedimento pur essendo in grado di pagare 60 mila euro e invece ne pagherà 15 mila per furbizia”.

“In sé quelli della pace fiscale sono soldi che lo Stato molto probabilmente non prenderà mai, se tornano in circolo e vengono investiti in servizi sociali, io non ci trovo nulla di male, ma le regole sono fondamentali”.