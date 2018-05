Ministro israeliano chiede all’Europa di sospendere finanziamenti alle ong che boicottano Israele

Agenpress – Il ministero degli Affari Strategici israeliano in un rapporto chiede che l’Unione Europea “interrompa i finanziamenti” alle organizzazioni non governative “che hanno legami con il terrore e promuovono il boicottaggio di Israele”, in quanto che “il sospetto che fondi dei contribuenti europei siano pervenuti ad elementi che hanno contatti con organizzazioni terroristiche”.

Il ministero israeliano ritiene che oltre una decina di Ong europee e palestinesi che nel 2016 “hanno ricevuto oltre 5 milioni di euro dall’Ue”. Israele chiede all’Ue “lo stop immediato” ai finanziamenti e “di mettere in pratica il suo impegno a rifiutare i boicottaggi”.

Il ministro per le questioni strategiche Gilad Erdan (Likud) chiede “all’Unione Europea di tenere fede alla propria politica dichiarata: che non sostenga organizzazioni favorevoli al nostro boicottaggio e che cessi di intromettersi nelle questioni interne di Israele”.

In particolare e’ menzionato il Norwegian People Aid (Npa) che nel 2016 ha ricevuto finanziamenti europei per 1,76 milioni di euro e che, secondo il giornale, e’ un sostenitore del boicottaggio di Israele. Inoltre, aggiunge il giornale, in anni recenti l’Npa ha cooperato a Gaza a progetti assieme con Hamas e con il Fronte popolare ”che sono nella lista delle organizzazioni terroristiche”.