1000 persone per il primo giorno della 4a assemblea di Potere al Popolo

Domani giornata conclusiva con Viola Carofalo e Luigi De Magistris

Agenpress. Una straordinaria partecipazione di 1000 persone provenienti da tutta Italia ha inaugurato il primo giorno della 4a assemblea di Potere al Popolo!.

Durante la prima parte della giornata, divisi in tre partecipatissimi tavoli (in allegato le foto) si è discusso di come far partire la campagna di adesione nazionale che permetterà di iscriversi a Potere al Popolo!, partecipare alle assemblee e a una piattaforma online su cui sarà possibile votare ed esprimersi, per riuscire a garantire un’ampia partecipazione orizzontale e democratica ai processi decisionali; della centralità delle assemblee territoriali, aperte a tutti i cittadini, che dovranno continuare a portare avanti un costante lavoro di mutualismo e solidarietà. Si sono poste le basi per costituire il processo organizzativo che porterà a fine settembre alla creazione di un vero e proprio soggetto politico, innovativo e radicale.

Nel pomeriggio continueranno i tavoli di discussione sulle modalità di intervento riguardo alcuni temi politici fondamentali.

Domani, 27 Maggio, dalle ore 11:00 inizierà l’assemblea finale plenaria, nella quale si riporteranno i report dei tavoli svolti nella giornata di oggi, e dove interverranno, oltre alle assemblee territoriali, Viola Carofalo (portavoce nazionale di Potere al Popolo!) e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.

“Per noi continuare su questa strada è una necessità, è un bisogno. Le mirabolanti promesse della campagna elettorale sono già state tradite nel contratto di governo smascherando così la vera natura di forze politiche che solo a parole si definiscono “antisistema”. Non vogliamo piú stare a guardare mentre ci rovinano la vita, non ci basta più resistere, siamo pronti a prenderci la responsabilità di avanzare e costruire un processo duraturo.”

Viola Carofalo, portavoce nazionale di Potere al Popolo!