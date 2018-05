“Alessandro Di Battista: la rabbia non occulta il fallimento” Dichiarazione. Senatrice Teresa Bellanova

Agenpress. “In questa altalena, drammatica per il Paese, verso l’eventuale formazione di un nuovo Governo che vede impegnati vanamente da circa due mesi Lega e 5Stelle adesso entra in gioco Alessandro Di Battista, da alcuni giorni tornato prepotentemente e con grande nervosismo alla ribalta sancendo la debolezza di Luigi Di Maio e per tenere a bada l’irrequietezza di buona parte dell’elettorato pentastellato.

Dopo aver criticato il Presidente Mattarella, oggi rabbiosamente e in linea con la necessità di trovare un nemico purcchéssia, ne ha anche per il Pd.

Peccato che tanta foga e tanta rabbia non siano sufficienti a velare quello che è sempre più evidente: il fallimento del Governo giallo-verde ancor prima di vedere la luce e la pericolosità per il Paese del cosiddetto contratto”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, rispondendo pochi minuti fa alle domande di alcuni giornalisti.